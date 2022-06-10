«البترول»: 3.9 مليار دولار حجم صادرات الغاز منذ بداية العام

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنّه جرى زيادات كبيرة جدا في الاكتفاء من الغاز الطبيعي خلال الـ8 سنوات الماضية، إذ حدثت اكتشافات ضخمة مثل «ظهر» وفي شمال الإسكندرية، لافتًا إلى أن الحقول المكتشفة كانت نتيجة لوضع خطة لتكثيف أعمال البحث والاكتشاف وتوقيع اتفاقيات مع الشركاء الأجانب.

اكتشاف أكبر حقل في المتوسط

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اتصال عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على extra news، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم الخميس، أن حقل ظهر أكبر كشف في البحر المتوسط، واستطعنا تشغيله في فترة وجيزة وقياسية في تنمية هذا الحقل.

وتابع: «بدل ما كنت بتستورد الغاز بـ2.5 مليار دولار في السنة، بينما في أغسطس 2018 قدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والإنتاج تضاعف 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، وقدرنا نعيد تصديرنا».

3.9 مليار جنيه صادرات الغاز

وأوضح أن إعادة تشغيل مصنع الإسالة في دمياط يعد قصة نجاح أخرى بعدما كان متوقف منذ 8 سنوات قبل تشغيله، مضيفًا: «قدرت تستغل الفرصة الأخيرة اللي زادت فيها أسعار الغاز الطبيعي عالميًا وقدرت تصدر وتحقق خلال نفس الفترة، وهي أول 4 أشهر من 2022 حوالي 3.9 مليار دولار صادرات غاز، بينما حققنا في السنة الماضية بأكملها حوالي ملياري دولار».

توسعة مصفاة شركة ميدور بنسبة 60%

وأكد أن مصر تستورد حاليا جزءًا من احتياجاتها بالنسبة للبنزين والسولار والبوتاجاز، ويجري حاليًا إقامة مشروعات تهدف لزيادة المنتجات البترولية المصرية، فجرى افتتاح مصفاة للتكرير في مسطرد، وإنتاج لمشروع البنزين في أسيوط، وتوسعات شركة ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60%، وهذه مشروعات ضخمة.