استعدادات مكثفة في لجان الثانوية العامة والاستراحات بـ«مطروح»

زار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال جولة تفقدية، لجان الثانوية العامة لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة في مدينة مرسى مطروح بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وتابع مدارس باحثة البادية وأبوبكر الصديق والشهيد نجا سعد الثانوية، ومدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين في حي الشروق، معلنا عن جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والإجراءات الاحترازية.

نظافة محيط لجان الثانوية العامة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، مدير عام الإدارة التعليمية بالتنسيق الفوري مع مركز ومدينة مطروح لنظافة محيط جميع المدارس التى ستعقد بها لجان الثانوية العامة ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها، كما وجه مدير مدرسة باحثة البادية بالاهتمام بنظافة المدرسة وإعدادها بشكل أفضل استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها يوم 20 من شهر يونيو الجاري.

تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة

وفي ذات السياق تفقد وكيل تعليم مرسي مطروح الاستراحات الحكومية التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل في لجان امتحانات الشهادة الثانوية في إدارة مطروح التعليمية.

ووجه وكيل الوزراة لمشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة وتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وتطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات من فرش وأجهزة كهربائية ومطاعم وجميع المستلزمات لهم على مدار الامتحانات.