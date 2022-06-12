توجيهات عاجلة من التعليم لتسليم خطابات الندب للمنتدبين بامتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني، خطاباً هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تسليم خطابات الندب للجان سير امتحانات الثانوية العامـة للدور الأول عام 2022، مؤكده علي تنفيذ التعليمات بكل دقه وتحت مسؤولية مدير المدرسة والادارة التعليمية أو المديرية.

عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المتقدمين كملاحظين

وشددت الوزارة في خطابها على ضرورة التأكد من أن ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانوني والإداريين لجان ليس بها تلاميذ مدارسهم ولا تلاميذ اخر مدرسة كان بها كل منهم قبل نقله أو طلاب يهتم بأمرهم وكذلك التأكد من عدم ندبهم النفس اللجان في العام السابق وفي حالة ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.

ولفتت الوزارة إلى عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المتقدمين كملاحظين ويتم إعادتها للجنة الإدارة ومعـه مـا يفيد أن المنشدب إداري وتحت مسئولية الدير شخصيا وكذلك عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الإبتدائية.

ونبهت التعليم إلى أهمية أن يراعي توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب وترد صورة منها للجنة الإدارة ومعه ما يفيد أن المنتدب إداري وتحت مسئولية المدير شخصياً وكذلك عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الإبتدائية.

توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب

ومن بين الضوابط التي وضعتها الوزارة:

- يراعی توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب وترد صورة منها للجنة الإدارة بالمنصورة بعـدتوقيع جميع المنتدبين على أن تكون معتمده من مدير المدرسة ومختومة بخاتم المدرسة أو الإدارة أو المديرية وتحتفظ المدرسة بالكشف الأصلي أما خطاب الندب فيحتفظ به العضو لتقديمه لرئيس اللجنة المنتدب إليهـا عـلـى أن يـسلم خطاب الندب للعضو المنتدب شخصيا.

- يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو منتدب قـد صـدر ضده قـرار بحرمانـه مـن أعمـال الامتحانات أو إحالته للمحكمة التأديبية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا كما يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارين أو الذين أحيلوا للمعاش اوسيحالون للمعاش قبل ۲۰۲۲/۸/۳۱.

- تسليم جميع خطابات الندب للمنتدبين وتوقيعهم بما يفيد الاستلام واعتماد حوافظ التسليم من مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو المسئول بالمديرية وختمها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى لجنة الإدارة بالمنصورة في موعد غايته 48 ساعة .