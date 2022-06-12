تشكيل فرق لزيارة لجان امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على جاهزيتها

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل فرق لزيارة لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على جاهزيتها، قبل عقد الامتحانات يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحًا أن ما يقرب من 650 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات للعام الدراسي 2021-2022.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مباشرة

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون مباشرة وواضحة دون وجود أية جزئيات معقدة في الامتحانات، للشعبتين العلمية والأدبية، وأن جميع الأسئلة ستكون اختيارًا من متعدد ولن تحتوي الامتحانات على أية أسئلة مقالية، حيث ستعقد الامتحانات ورقيًا، والإجابة بـ«البابل شيت»، منوهًا إلى أن الوزارة قررت توزيع خطابات الندب لرؤساء لجان الامتحانات بدءًا من صباح اليوم الأحد الموافق 12-6-2022.

تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

وقال المصدر إنه سيتم تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل عقد الامتحانات ضد فيروس كورونا بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من إداريين وملاحظين ورؤساء اللجان والمشرفين والملاحظين، لافتًا إلى أنه سيتم تجهيز غرفتي عزل كورونا داخل اللجان، لتقديم الدعم لأى طالب أو أى مشارك في أعمال الامتحانات، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وترصد «الوطن» أبرز الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا خلال الامتحانات، كما يلي:

1- التشديد على كل طالب بإحضار أدوات الامتحان الخاصة به.

2- تأجيل امتحانات الثانوية العامة لأي طالب مصاب بكورونا، شرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابته وقت عقد الامتحانات.

3- توفير الأدوية اللازمة بغرف العزل بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

4- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة.

5- تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبًا، لتحقيق التباعد بينهم والحد من انتشار كورونا.

6- إلزام الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية العامة 2022 بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان.

7- حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

8- تخصيص غرفتي عزل بكل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي لأي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

9- قياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل دخولهم لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.

10- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري طوال أيام الامتحانات.