11 معلومة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل عقدها بـ7 أيام

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 20 يونيو الجاري، للمواد غير مضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، حيث تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

11 معلومة عن أسئلة الامتحانات

«الوطن» ترصد 11 معلومة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

1- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تخاطب الفهم ونواتج التعلم.

2- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تم وضعها من بنوك الأسئلة من قِبل متخصصين في المواد الدراسية المختلفة.

3- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت، وتُعقد ورقيا.

4- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 جميعها اختيار من متعدد ولن تحتوى على أي جزئيات مقالية للشعبتين العلمية والأدبية.

5- جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المقرر وهي مجموعة من مخرجات التعلم.

6- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موزعة على موضوعات المنهج الدراسي بالكامل.

7- أسئلة امتحانات الثانوية العامة، 75% منها في مستوى الطالب المتوسط.. و25% للطالب المتميز.

8- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لا تضم أي جزئيات معقدة.

9- أسئلة الامتحان ستكون غير مباشرة بمعنى أن البدائل الاختيارية ستكون قريبة من بعضها ومن ثم على الطالب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

10- سوف يتسلم الطالب كراسة الأسئلة ثم ورقة البابل شيت للتظليل على الدائرة الصحيحة.

11- امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم توزيع ورقة مفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة استعدت تماما لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها إلى أن جميع اللجان ستضم كاميرات مراقبة، لضبط الطلاب الغشاشين.