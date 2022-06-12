«التعليم» تحدد مصروفات العام الدراسي المقبل للمدارس الحكومية.. الثانوية العامة بـ505 جنيهات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، مشددة على أولياء الأمور والطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد سداد المصروفات الدراسية.

مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

- الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواع 205 جنيهات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه سيجرى إتاحة دفع مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد بداية من يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، قال المسشتار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة منشأة تعليمية مثلها مثل أي منشأة تعليمية في مصر، تحتاج إلى مصروفات وهناك كتاب دوري ينظم زيادتها ولا تستطيع أي مدرسة خاصة أن ترفع جنيها واحدا في المصروفات الدراسية إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023.

شرائح المصروفات تقسم حسب فئاتها

وأضاف «علام» لـ«الوطن»، أن قرار الشرائح يقسم المصروفات على حسب فئاتها، والقرار الحالي هو المعمول به في العام الماضي الخاص بزيادة المصروفات، لافتاً إلى أن بدء تحصيل المدارس الخاصة مصروفات العام الدراسي الجديد يعود إلى أن المدرسة لها كثافة محددة: «بتقبل الأخوات عشان لم شمل الأسرة».