«الري»: تنفيذ مشروعات بتكلفة 13 مليار جنية ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وصرح «عبد العاطي»، في بيان، اليوم الاثنين، بأنّ الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح الوزير، أنّ أجهزة وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزًا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، وبتكلفة تصل إلى نحو 13.35 مليار جنيه.

تأهيل 1152 ترعة بأطوال 4000 كيلومتر

وأضاف أنّه تم ويجري تأهيل 1152 ترعة، إذ بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة نحو 2274 كم، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان، وجار تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، فيما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الوزارة قامت بتدبير 105 قطع من الأراضي من منافع الري بمساحة 187 ألف متر مربع بمحافظات «سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ»؛ لإقامة 112 مشروعًَا خدميًا، تمثلت في «مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف»، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من هذه الأراضي بـ48 قطعة أرض، يليها مشروعات مراكز الشباب 12 قطعة، ثم المراكز الطبية والمواقف النموذجية 6 قطع لكل منها، المدارس والأسواق الحضرية 5 قطع لكل منها، وغيرها.

وأشار إلى أنّه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة، من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.