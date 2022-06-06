إلقاء 500 ألف زريعة سمكية في نهر النيل فرع دمياط بميت غمر

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن قيام الثروة السمكية بإلقاء 500 ألف من الزريعة السمكية من السمك البلطي، في نهر النيل فرع دمياط، بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، بهدف دعم وتنمية الثروة السمكية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير بحيرات مصر، ودعم الثروة السمكية بها، وفي فرعي دمياط ورشيد لنهر النيل، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

إلقاء الزريعة السمكية بكمية 500 ألف وحدة

وبحسب بيان صحفي لديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، فقد تابع فهمي علام، مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الدقهلية، عملية إلقاء الزريعة السمكية بكمية قدرها 500 ألف وحدة، من السمك البلطي، تم توفيرها من مفرخ المنزلة، حيث تم إلقاؤها في نهر النيل فرع دمياط، بنطاق مركز ومدينة ميت غمر.

حضور رسمي أثناء إلقاء الزريعة في نهر النيل

حضر إلقاء الزريعة في نهر النيل كل من محمد البيلي، نائب رئيس مركز ميت غمر، والمقدم محمد مجدي، من شرطة المسطحات بميت غمر، ومحمد البساطي، مدير منطقة الدقهلية للثروة السمكية، وإبراهيم طلعت، مدير مكتب مصايد المنصورة، وعبدالعزيز حافظ، مدير إدارة البحيرة، والحاج محمد لطفي الراعي، شيخ الصيادين بميت غمر.

وأكدت محافظة الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيراً إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك، ودعم الصيادين.