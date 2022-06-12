«تعليم القاهرة» تحدد مقار تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مقار تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التي تعقد ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

مقار تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية

وحددت المديرية في خطاب رسمي لها، مقار تقلي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مقار تلقي اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022:

إدارة شبرا التعليمية تشمل الإدارات الآتية:

- إدارة روض الفجر التعليمية

- إدارة الساحل التعليمية

- إدارة الساحل التعليمية

- إدارة شبرا التعليمية

- إدارة الشرابية التعليمية

- إدارة الزاوية التعليمية

- إدارة حدائق القبة التعليمية

- إدارة حدائق القبة التعليمية

- إدارة الزيتون التعليمية

يتم تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات 3 شارع أحمد عبدالرحمن متفرع من شارع الدرملي محطة مترو المسرة.

إدارة النزهة التعليمية وتشمل:

- إدارة مصر الجديدة التعليمية

- إدارة النزهة التعليمية

- إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

- إدارة غرب مدينة نصر التعليمية

- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

- إدارة الشروق التعليمية

يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات 21 شارع الشيخ علي إبراهيم ألف مسكن.

إدارة عين شمس التعليمية وتشمل:

- إدارة السلام التعليمية

- إدارة المرج التعليمية

- إدارة المطرية التعليمية

- إدارة عين شمس التعليمية

يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات شارع الكمال حلمية الزيتون بجوار محطة مترو الحلمية.

إدارة الوايلي التعليمية وتشمل:

- إدارة غرب القاهرة التعليمية

- إدارة عابدين التعليمية

- إدارة وسط القاهرة التعليمية

- إدارة باب الشعرية التعليمية

- إدارة الوايلي التعليمية

- إدارة منشأة ناصر التعليمية

يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة شارع صلاح سالم خلف مسجد الرحمن الرحيم بجوار هيئة الأبنية التعليمية.

إدارة المعادي التعليمية وتشمل:

- إدارة السيدة زينب

- إدارة الخليفة والمقطم

- إدارة مصر القديمة

- إدارة البساتين التعليمية

- إدارة المعادي التعليمية

- إدارة المعصرة التعليمية

- إدارة حلوان التعليمية

- إدارة التبين التعليمية

- إدارة المستقبل التعليمية

- إدارة المستقبل التعليمية

- إدارة دار السلام التعليمية

يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك الأزهار سابقاً 58 شارع 10 المعادي.

مواعيد تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية

ونوهت المديرية بأنه يتم تلقي اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022، ابتداء من 14 يونيو الجاري، وحتى 16 من الشهر نفسه، وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.