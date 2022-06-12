تعاون بين «التعليم» و«الصحة» استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وقعّت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ممثلا عنها بالمحافظة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ومديرية الصحة والسكان بسوهاج، ممثلا عنها الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، بروتوكول تعاون لتفعيل الدور الطبي والصحي حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وجميع المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.

تعاون مؤسسات سوهاج خلال امتحانات الثانوية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة تعاون كل مؤسسات المحافظة المعنية بإدارة وتأمين امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، ورغبة في توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الطلاب أثناء أداء الامتحانات، خاصة امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

78 لجنة ثانوية عامة بسوهاج

وخلال توقيع بروتوكول التعاون بين التعليم والصحة، أكد وكيل تعليم سوهاج على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية على الأقل داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة، والبالغ عددها 78 لجنة بمحافظة سوهاج، كما أكد على ضرورة تواجد سيارات إسعاف متمركزة بجوار اللجان لسرعة الانتقال لأي لجنة تشهد أي ظرف طارئ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، مدير التأمين الصحي، والدكتورة أحلام فهمي، مدير إدارة الطلاب بالتأمين الصحي، وحمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي العام، والسيد شيخون، رئيس قسم إدارة شؤن الطلاب بالمديرية.