الصين تسجل 65 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 65 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 36 حالة في بكين و19 في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 88 مريضًا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» في البر الرئيسي للصين، ليرتفع الإجمالي إلى 218647 شخصًا.

بكين تسجل 36 حالة إصابة بـ الفيروس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت «لجنة الصحة»البلدية في بكين، إن المدينة، سجلت 36 حالة إصابة بـ الفيروس و 25 حالة محلية بدون أعراض، أمس الجمعة، مشيرة إلى خروج 27 مريضا في العاصمة من المستشفيات.

بدورها، هاجمت السلطات الصينية، النظرية القائلة أن «كورونا» ربما نشأ ‏كتسريب من مختبر صيني، واصفة إياها بـ الكذبة سياسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وجاءت التصريحات الصينية، ردا على توصية من منظمة «الصحة العالمية» بضرورة إجراء ‏تحقيق أعمق لمعرفة ما إذا كان قد يقع اللوم في انتشار الفيروس على حادث المختبر.‏

الخارجية الصينية: «بكين» قدمت مساهمات كبيرة في تتبع الفيروس

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو لي جيان»، أن بلاده ترحب بإجراء تحقيق علمي، موضحا أن بكين ترفض أي تلاعب سياسي. وأضاف المتحدث الصيني، أن الصين قدمت مساهمات كبيرة في تتبع الفيروس.

وكرر المتحدث الصيني، الدعوات إلى إجراء تحقيق في المختبرات المشبوهة للغاية، مثل فورت ديتريك وجامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الولايات المتحدة، أصدرت «مراكز مكافحة الأمراض»، مساء أمس الجمعة، أمرا بإلغاء بضرورة إجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوا بـ«كورونا»، وكان هذا الشرط تم تطبيقه منذ 17 شهرا.

وقالت «المراكز الأمريكية»، إن الأمر يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية في أو بعد الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، غدا الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.