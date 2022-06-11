الصين تؤجل إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بكورونا

أجلت الصين إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، حيث سجلت العاصمة الصينية «بكين» 115 إصابة جديدة، فيما سجلت شنغهاي 4 حالات.

حانة وراء الإصابات الجديدة في الصين

وأعلنت السلطات المحلية في العاصمة الصينية، أنه تم تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، بعد اختلاطهم بحالة في إحدى الحانات، وذلك منذ أمس الأول وحتى عصر اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن ليو شياو فنغ، نائب رئيس مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ببلدية بكين، إن الحالات التي تم تسجيلها في أنحاء المدينة من بينها 107 من زوار الحانة في حي تشاويانغ، واثنان من العاملين بالحانة، و6 من المخالطين الوثيقين، وتوقع ليو تسجيل المزيد من الحالات المتعلقة بالحانة، محذرا من أن خطر عودة انتشار الفيروس مرتفع.

وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شيوي خه جيان، إن العاصمة الصينية، تعدل خطتها الأساسية التي أعلنتها في 5 يونيو الجاري بشأن استئناف الدراسة داخل الفصول في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك الحضانات.

ومن المقرر، وفقًا للمتحدث، أن يعود طلاب الصف التاسع غير المصابين بالعدوى إلى المدارس لحضور الدروس في الفصول 13 يونيو الجاري، بينما يظل طلاب الصفوف الأخرى في الصين يحضرون الدروس على الإنترنت.

4 إصابات في شانغهاي

كما سجلت شانغهاي، أكبر مدن الصين من حيث عدد السكان، 3 إصابات بفيروس كورنا في الصين منقولة محليا، وحالة دون أعراض بداية، وذلك من منتصف الليل حتى الخامسة مساء اليوم السبت، وفقا لما ذكرت لجنة الصحة المحلية ببلدية شانغهاي خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وقالت اللجنة الصحية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، إنه تم إرسال جميع الحالات الأربع إلى مستشفيات مخصصة للعلاج والمراقبة الطبية، مضيفة أنه تم إجراء تحقيقات وبائية على الفور.

وحتى الساعة 4 مساء السبت، تم تتبع إجمالي 79 مخالطا وثيقًا و52 من المخالطين شبه الوثيقين للحجر الصحي، وتم تصنيف أربع مناطق متعلقة بالعدوى على أنها متوسطة الخطورة بالنسبة لكورونا، وذلك حسبما ذكر مركز مكافحة الأوبئة ببلدية شانغهاي.