مستشار الرئيس: الصين تحذر من انتشار هائل لكورونا وتؤجل فتح المدارس «منتهاش لسة»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لم تنته بعد، إذ ما زالت هناك مناطق في عدة دول ترتفع فيها نسبة الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة دول شرق آسيا، موضحًا في الوقت ذاته أن الوباء لم ينتهِ إلا عند الإعلان عالميًا من المنظمات المعنية، وأن الفيروس أصبح متوطنًا وموسميًا، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، منذ قليل.

جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد

وعن الوضع الوبائي في مصر، أكد «تاج الدين»، أنه على المستوى المحلي معظم الإصابات ضعيفة، وتعالج منزليًا ولا تحتاج لدخول المستشفيات، فضلًا عن أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تتجه إلى ترخيص للقاح رابع لفيروس كورنا، بالإضافة إلى أن الصين تحذر من انتشار هائل للفيروس وتؤجل فتح المدارس، موضحًا في الوقت ذاته أن ذلك ليس مقدمة لموجة جديدة لأن الفيروس ما زال منتشرًا عالميًا ولم ينتهِ.

الأدوية في الأسواق تخضع لرقابة كبيرة من القيادة السياسية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الأدوية في الأسواق تخضع لرقابة كبيرة من القيادة السياسية متمثلة في وزارة الصحة والسكان، ويجب على المواطنين عدم أخذ علاج مجهول المصدر أو شراء أدوية من مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن متابعة ومراجعة موعد الصلاحية، مردفًا أن الدولة عقدت مؤتمر عالمي لتبرز قدرة مصر وإمكانياتها على المستوى الطبي في القارة الأفريقية التي مازالت تعاني بشدة من نقص في الخبرات الدوائية.

فيروس كورونا أصبح مرض متوطن في العالم

واختتم عوض تاج الدين قائلًا: «الوباء لم ينته من العالم، ويحدث فيه نوع من الصعود والهبوط والانتشار والانحصار بين قارات العالم وبلاد العالم، طول ما الوباء موجود في العالم، وخاصة وأن هناك زيادة كبيرة في الحالات في بعض المناطق خاصة في جنوب شرق آسيا، فإنه لابد من الاستمرار في الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، يمكن التحدث أن فيروس كورونا أصبح مرض متوطن في العالم، ونتعامل معه مثل الفيروسات الموسمية عندما ينتهي الوباء من العالم».