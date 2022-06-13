إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة «ربع نقل» بمحافظة المنيا

أصيب 11 شخصا، صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز أبو قرقاص التابع إدارياً لمحافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تسير حركة المرور بالطريق الصحراوي

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وأخمدت قوات الحماية المدنية مساء أمس حريق محدود اندلع بلوحة كهرباء في مدينة أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بلوحة كهرباء 66 بمدينة أبو قرقاص، جنوب المنيا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق، دون امتداده، ودون إضرار بشرية، وتسبب الحريق في أعطال فنية جار إصلاحها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

وشهدت المنيا قبل شهر حادث سقوط سياره ميكروباص في ترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية مما أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا.