الأول على إعدادية المنيا ينصح طلاب الثانوية العامة: «اقفلوا الموبايلات»

وجه الطالب شادي محمد حمدي، الأول في الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا، نصيحة لطلاب الثانوية العامة بغلق تليفوناتهم المحمولة واستخدامها للضرورة القصوى حفاظا على وقتهم وعدم إهداره بالانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة المذاكرة أثناء الامتحانات، حتى يتمكنوا من التحصيل والتركيز في مراجعة المناهج التعليمية قبل انطلاق الامتحانات.

المذاكرة تعتمد على التركيز وليس عدد الساعات

وقال «شادي» في حديثه لـ«الوطن»، إنه طالب في مدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة بمدينة المنيا، وحصل على مجموع 280 درجة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ليكون في قائمة أوائل المحافظة وعددهم 126 طالبا، مؤكدا أن المذاكرة الجيدة لا تحتسب بعدد الساعات بقدر التركيز، مشيدا بدور والديه ويعملان بالتعليم في مساعدته خلال الدراسة.

وأضاف، أنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول أصيب بوعكة صحية ورغم ذلك أدى الامتحانات نزولا عند رغبة الأم التي نصحته بعدم تأجيلها، لأنه اجتهد في المذاكرة، مؤكدا أنه يحب المواد التي تعتمد على الفهم مثل الرياضيات، ولديه عدة مواهب مثل السباحة ورسم الكاركاتير وسبق وفاز في عدة مسابقات.

شادي يحلم بـ«الطب».. مهنة تحمل رسائل إنسانية

وأوضح الطالب شادي محمد أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب البشري بعد الثانوية العامة لأنه يحب المهن التي تحمل رسائل سامية وإنسانية، حيث يؤدي الأطباء دورا هاما في المجتمع بالمساهمة في تخفيف الآلام عن مرضاهم خاصة البسطاء.

وجه «شادي» الشكر لوالديه اللذين كان لهما الفضل الأكبر، حيث نصحاه بالاعتناء بدروسه وعدم الالتفات لمواقع الغش الإلكتروني أو الضجر من وجود حالات غش، فلكل مجتهد نصيب والتوفيق يكون من الله عز وجل للمخلصين.

فيما قال محمد حمدي، والد شادي، إنه كمعلم اعتنى بتربية أبنائه على مكارم الأخلاق بالتوازي مع التعليم الجيد، لأن الأمم ترتقي بالعلم والأخلاق، موضحا أنه توقع وجود ابنه في قائمة أوائل المحافظة، لأنه مجتهد ومخلص وملتزم، لافتا أنه كمعلم خبير بمدرسة الحديثة للبنات الإعدادية، أنشأ بشكل تطوعي محتوى تعليمي مجاني بموقع التواصل الاجتماعي لمساعدة طلاب المراحل التعليمية المختلفة، مراعاة لظروف الأسر، مطالبا أولياء الأمور بالاعتناء بأبنائهم وتربيتهم على الأخلاق وعدم الانشغال عنهم، وحذرهم من الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات المحمولة التي تضيع أوقاتهم.

نصائح والدة الطالب شادي للنجاح والتفوق

وقالت إيمان محمد، والدة شادي، معلمة بالمدرسة الفندقية بالمنيا، إنها تعطي كل ما تملك من وقتها لأسرتها وأبنائها وغرست فيهم الإخلاص وحب واحترام ومساعدة الجميع، والاعتماد على النفس، وتحمل المسؤولية، والالتزام بالصلاة وحفظ القرآن.

ووجهت والدة شادي، رسالة لجميع الأمهات، بمتابعة أبنائهم وتربيتهم على الأخلاق والمبادئ، ونصحت طلاب الثانوية العامة المقبلين على الامتحانات بترك الهواتف المحمولة وعدم متابعة مواقع الغش الإلكتروني، وأن يأخذوا قسطا كافيا من الراحة للقدرة على التركيز والتحصيل.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 72.97%، وجاء 126 طالبا في قائمة أوائل المحافظة بحصولهم على المجموع النهائي 280 درجة.