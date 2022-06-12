تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا.. الرسوم وأماكن التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا، بدءا من اليوم الأحد، ولمدة 15 يوما، طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بتقديم التظلمات.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

وجرى تحديد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنيا، إذ يسدد ولي أمر الطالب 35 جنيها عن المادة الواحدة، مع اعتبار الجبر مادة والهندسة مادة.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

ويجري سداد المبالغ المستحقة عن تظلمات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا، في 3 قطاعات، وهي: القطاع الشمالي ويضم إدارات مغاغة والعدوة وبني مزار، ومقره في ديوان إدارة بني مزار التعليمية، والقطاع المركزي ويضم إدارات مطاي والمنيا وسمالوط، ومقره بمدرسة الفاروق للتعليم الأساسي، وقطاع جنوب ويضم إدارات أبوقرقاص وملوي وديرمواس، ومقره بديوان إدارة ملوي التعليمية.

ويقوم مديرو الإدارات التعليمية الموجودة بها الكنترولات، وهي بني مزار، مدينة المنيا، وملوي، بالتوقيع على طلبات التظلم المقدمة من أولياء الأمور أو الطلاب.

واعتمد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، بنسبة نجاح بلغت 72.97% بالمدارس الرسمية والمنازل.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنيا بلغ عددهم 111636 طالبا، نجح منهم 77622.