السيدة الأولى لكوريا الجنوبية تدعو للتخلي عن تناول الكلاب: غير مفيدة للصحة

في أول لقاء لها على المستوى الإعلامي منذ وصول زوجها «يون سوك يول» إلى مقعد رئاسة كوريا الجنوبية، دعت «كيم كون» السيدة الأولى لكوريا الجنوبية، المواطنين إلى ضرورة التخلي عن تناول لحوم الكلاب، بحسب ما نلقته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

العنف ضد الحيوانات

وقالت «كيم كون» إن دولتي كوريا الجنوبية والصين فقط من بين دول العالم الكبيرة على المستوي الاقتصادي، يسمح فيهما بتناول لحوم الكلاب، وأضافت السيدة الأولى في أول لقاء صحفي أجرته لصالح صحيفة «سيئول» اليومية، منذ وصول زوجها إلى الحكم في إبريل الماضي، أنها تتطلع إلى إنجازات ملموسة فيما بتعلق بقضية العنف ضد الحيوانات، والتي أبرزها تناول لحوك الكلاب، إلى جانب إهمال الحيوانات المهجورة.

وتابعت السيدة الأولى، أنه يجب أن يتماشى الكوريون مع الثقافة العالمية، لافتة إلى أن تناول لحوم الكلاب يمكنه أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، كما أن لحوم الكلاب غير مفيدة للصحة.

وتطرقت السيدة الأولى، إلى الظروف الصعبة التي يتم فيها تربية الكلاب من أجل تناول لحومها قائلة: «يتم تربية الكلاب في أقفاص ضيقة للغاية كما يتم حقنهم بمضادات حيوية وهو الأمر الذي يعد صعباً للغادية»، مؤكدة أن رفض تناول لحوم الكلاب يعد أحد أهم مظاهر التعبير عن احترام البشر للحيوانات، خاصة الصديقة للإنسان ومنها الكلاب.

تشريع لمنع تناول لحوم الكلاب

وحول مدى إمكانية سن تشريع أو قانون يحذر تناول لحوم الكلاب، أوضحت السيدة الأولى بأنه يمكن حل الأمر سياسياً، على سبيل المثال يمكن تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها المعتمد على تربية الكلاب من أجل الحصول على لحومها.

جدير بالذكر أن السيدة الأولى من أكثر الكوريات التي تدعم منظمات إنقاذ الحيوانات، وأنها عملت في هذا المجال قبل وصول زوجها إلى رئاسة كوريا الجنوبية، كما أنها تربي الحيوانات الأليفة عندها في المنزل حيث تمتلك 4 كلاب و3 قطط.