كوريا الجنوبية تسجل 7382 إصابة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 18.2 مليون

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 7382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 78 حالة وافدة من الخارج، و20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18225460 حالة.

ووصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 24371 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 122 إصابة محلية العدوى بـ «كورونا»

وفي الصين، سجل البر الرئيسي للبلاد، 122 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 78 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم و 34 في بكين و 10 في شنجهاي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سجلت بكين، 34 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس و 31 حالة محلية بدون أعراض، فيما خرج 24 مريضا من المستشفيات.

وأشارت «لجنة الصحة» الوطنية، في تقرير يومي، إلى خروج 57 مريضا من مستشفيات البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، بعد شفائهم، ليرتفع الإجمالي 218704 حالة

«شنجهاي» تسجل 19 حالة محلية بدون أعراض

وأعلنت مدينة «شنجهاي» الصينية، في وقت سابق من اليوم الأحد، 10 حالات إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و 19 حالة محلية بدون أعراض، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في شنرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه في محاولة للوصول إلى صفر كورونا، خضع سكان «شنجهاي» لفحوصات دورية لـ الفيروس