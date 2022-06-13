إقبال متوسط على سوق المواشي ببنها استعدادا لاستقبال عيد الأضحي «فيديو»

شهد سوق المواشي الأسبوعي بمدينة بنها، اليوم، حالة إقبال متوسط من التجار والمواطنين لشراء وتداول الأغنام والأبقار والمواشي بمختلف أنواعها وتراوحت الأسعار مابين 71 جنيها إلى 73 جنيها للحم البقري والجاموسي وبلغ سعر الجمل 15 ألف جنيه، وقدم التجار النصائح لبدء شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من سوق المواشي ببنها والذي يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع وسط إقبال متوسط من التجار والمواطنين مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك وهو الموسم الأكبر للسوق حيث تتزايد عمليات الشراء والبيع لكافة أنواع المواشي مع اقتراب الموسم.

الكيلو القايم بـ73 جنيه

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الجمل بـ15 ألف

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كيلو البقري القائم بـ73 جنيها

ورصدت جولة «الوطن» في السوق مع تجار اللحوم البقري والجاموسي أن سعر اللحوم الحية من هذا الصنف بلغت 73 جنيها للكيلو القائم فيما بلغ سعر البقر أو العجل الجاهز للأضحية أو الذبيح أو التربية مابين 20 إلى 24 ألف جنيه وزن 350 كيلو جرام من أنواع البلدي والفريزين والهجين والهجين الأسباني والذي يتخصص فيه تجار محافظة المنيا بالسوق.

وأوضح التجار أن القاعدة الصحيحة في شراء العجول للأضحية هو أن تكون عملية الشراء قبل العيد بأسبوع لأن تغيير مكان الأضحية يتسبب في فقدانها الوزن وكلما طالت فترة تغيير المرعى والمكان والعلفة تخسر كمية تصل إلي 15 كيلو من وزنها فينصح شرائها قبل العيد بأيام أو أسبوع على الأكثر.

الجمال خالية من الأمراض ولحمها طري

وبالنسبة للجمال فأكد الحاج على أبومنصور أقدم وأشهر بائع جمال بالسوق أنه ينصح خلال فترة نشاط مرض الحمى القلاعية اللجوء إلى لحوم الجمال لأنها خالية من الأمراض، مشيرا إلى أن سعر الجمل يتراوح مابين 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه، حسب النوع وكمية اللحم والعلفة مؤكدا أن الأنواع المضمونة هي البلدي والرسيدي والمغربي، ناصحا بالابتعاد تماما عن الصومالي.