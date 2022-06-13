أسعار اللحوم اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 في المجمعات والأسواق

مازل البحث عن أسعار اللحوم اليوم، محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، الذى سيحل بعد أقل من 4 أسابيع، وشهدت بالفعل أسعار اللحوم استقرارا واضحا في الأسعار بمحلات الجزارة ومنافذ وزارة التموين المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية.

ويقدم موقع «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في محلات الجزارة بالاسواق المصرية والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

ومازلت أسعار اللحوم اليوم مستقرة فى المجمعات الأستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين، حيث بلغ اليوم، سعر كيلو اللحم السوداني نحو 95 جنيهًا، فى حين بلغ سعر الكيلو من اللحم الضأن المجمد، 75 جنيهً، كما أستقر ايضا سعر الكيلو من اللحم الضاني الطازج بين 90 و100 جنيه، فى حين سجل كيلو اللحم المجمد البرازيلي اليوم 90 جنيهًا، وسعر البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيهًا.

سعر اللحوم اليوم في محلات الجزارة

مازلت أسعار اللحوم اليوم فى محلات الجزارة بالاسواق المصرية، تشهد تباينا واضحا فى الأسعار بين محافظة واخري، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز بين 160 و170 جنيهًا للكيلو، فى حين بلغ سعر كيلو الضأن بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر اللحم الجملي بين 120 و140 جنيه، وسجل اللحم المفروم البلدي بين 160 و170 جنيهً.

وبلغ اليوم سعر الكيلو من اللحم المفروم الجملي بين 120-130، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البتلو بين 160 و180 جنيه، سعر كيلو الكبدة الطازجة الصافي بين 170- 180 جنية، فى حين بلغ سعر الكيلو جرام من الكبدة المختلطة بالقلوب والكلاوي الطازجة 140-150 جنية، سعر كيلو من البوفتيك بين 180-190 جنية، سعر كيلو جرام من اللحم الشرائح "الستيك" البلدي بين 160-180 جنية.