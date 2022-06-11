أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 11 يونيو 2022 في المحلات

مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم في المجمعات الاستهلاكية، والمحلات المختلفة، حتى يمكنهم تحديد الكميات التي يحتاجون لشرائها وتخزينها حتى موعد عيد الأضحى في يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار اللحوم المجمدة والبلدي في المجمعات الاستهلاكية، والمحلات التجارية الكبرى، ومحلات الجزارة والتي جاءت كالآتي:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتعتبر أسعار المجعات الاستهلاكية، الأرخص والملائمة لكافة الفئات المجتمعية، وجاءت أسعار اللحوم فيها كالآتي:

- اللحم السوداني الكيلو نحو 95 جنيهًا.

- كيلو اللحم الضأن المجمد، سجل 75 جنيهًا

- كيلو اللحم الضاني ما بين 90 و100 جنيه.

- كيلو اللحم البرازيلي المجمد اليوم 90 جنيهًا.

- اللحم البرازيلي المجمد المفروم سجل 90 جنيهًا.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

أما في الأسواق ومحلات الجزارة فقد سجل سعر اللحوم الحمراء البلدي وفق شعبة القصابين كالآتي:

- اللحم الكندوز بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

- الضأن بين 160 و180 جنيهًا للكيلو

- اللحم الجملي ما بين 110 و140 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم العادي بين 130 و170 جنيهًا للكيلو

- وصل سعر الكيلو من البتلو بين 160 و180 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو جرام من الكبدة بين 150 و180 جنيهًا.

سعر اللحوم في المحلات التجارية الكبري

ووفق المواقع الالكترونية لسلاسل المحلات التجارية الكبرى، فقد ارتفع سعر اللحوم قليلا لتسجل كالآتي للكيلو الواحد:

- موزة بقري بلدي بسعر 205 جنيهات.

- مكعبات لحم بقري قليل الدسم 170 جنيها.

- ستيك ريب أي بلدي 205 جنيهات.

- انتركوت بقري بلدي 205 جنيهات.

- فخدة ضاني بلدي بسعر 197 جنيها.

- لحم بقري توب سايد بلدي بسعر 114 جنيها.

- رامب بقري بلدي 205 جنيهات.

- عظام بسعر 6 جنيهات الكيلو.

- الكبدة البقري بسعر 175 جنيها.

- كبدة وكلاوى وقلب بقري بلدي 165 جنيهًا.

- ظهر فخدة بقري مستورد 170 جنيها.

- موزة ضاني بلدي بسعر 197 جنيها.

- ريش ضاني بلدي بسعر 197 جنيها.

- ظهر فخذة بلدي بقري بسعر 205 جنيهات.