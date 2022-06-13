مصرع شخص وإصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «سيوة - مطروح»

لقي شخص مصرعة وأصيب 5 من أسرة واحدة إثر حادث سير، وقع منذ قليل، حيث انقلبت سيارة ملاكى في الكيلو 10 على طريق «سيوة - مطروح»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعاف الأولية للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا ومصابى حادث سيوة

وإستقبلت مستشفي سيوة المركزى، اليوم الاثنين، ضحايا ومصابي حادث انقلاب السيارة، وهم:

محمد عبدالقادر محمد 37 سنة من سيوة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طولها 35 سم، وإصابات وكدمات بالجسم

زمزم محمد عبدالقادر 5 سنوات، من سيوة، مصابة بكدمة بالكوع الأيمن

أنور محمد عبدالقادر 3 سنوات، مصاب بجرح متهتك وعميق مع وجود كسر بظمة القدم اليمنى

رحمة محمد عبدالقادر، 6 سنوات مصابة بخدوش بفروة الرأس وكدمات متفرقة في الجسم

مروة عثمان أحمد 25 سنة من سيوة، مصابة بجرح ينفصل الكوع الأيمن، وكسر بالكوع الأيمن

عبدالله محمد عبدالقادر 9 سنوات جثه هامدة بعد إصابته بتهتك في الجمجمة.

ويجري حاليا استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من الأشعة والتحاليل الطبية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

معاينة الشرطة لموقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث وجارى الفحص والمعاينة للكشف عن أسباب وقوعه، والتعرف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.