انكسار الموجة الحارة في الإسماعيلية اليوم.. انخفضت 9 درجات عن الذروة

شهدت محافظة الإسماعيلية انكسار درجات الحرارة اليوم الاثنين بعد موجة شديدة الحرارة، استمرت علي مدار 3 أيام ووصلت ذروتها السبت الماضي.

وسجلت الإسماعيلية اليوم 34 درجة مئوية في انخفاض 9 درجات عن السبت الماضي والتي سجلت فيه 43 درجة في الظل في ارتفاع غير مسبوق منذ بداية الصيف.

الأرصاد: نشاط للرياح في بعض المناطق

وشهدت محافظة الإسماعيلية منذ مساء أمس الأحد رياحا باردة علي كافة الأنحاء في المحافظة تزاداد في الفترات المسائية وتستمر حتى الساعات الأولي من الصباح.

وبحسب بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية فان نشاط الرياح يزداد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة من اليوم.

ويستمر نشاط الرياح حتى السبت الماضي ويزداد بعد غد الأربعاء علي القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري ومدن قناة السويس وشمال وجنوب الصعيد.

سيولة علي الطرق وانتشار لخدمات الأمنية

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الاثنين سيولة مرورية كبيرة علي كافة الطرق.

وانتشرت الخدمات الأمنية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق السويس الصحراوي.

واستمرت حالة الطوارئ التي شهدتها الإسماعيلية خلال الايام الماضية في كافة المراكز والاحياء والقري، وتابع اللواء شريف إجراءات الطوارئ التي فرضتها الهيئة العامة للسلامة والطوارئ بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي شهدتها المحافظة.