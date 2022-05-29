المشدد 15 عاما لـ محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و10 سنوات لـ«القصاص»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، معاقبة المتهمين محمود عزت وعبد المنعم أبوالفتوح، و23 آخرين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة المتهم محمد علي القصاص بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

إدراج 16 متهما على قوائم الإرهابيين

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا بإدراج 16 متهمًا في القضية على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب تم تقديمه من النائب العام إلى هيئة المحكمة، فضلا عن التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، بعد صدور إذن من النيابة العامة، القبض على عدد من المتهمين في القضية التي حملت رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبينهم المتهم عبد المنعم أبوالفتوح.

التحريات: المتهمون خططوا لجرائم إرهابية

وبعمل التحريات، أفادت بأنّ المتهمين جميعا خططوا لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابي، ومنها التعدي بالأسلحة على مؤسسات الدولة، وذلك لإشاعة الفوضى في البلاد.