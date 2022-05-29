إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، إدراج المتهم محمود عزت، وعبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، و22 متهما على قوائم الإرهاب، وذلك في القضية التي يواجهون فيها تهمة نشر أخبار كاذبة، وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية.

السجن المؤبد

وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم منير، محمد سيد، هاني هاشم، ضياء المغازي، حسين يوسف، محمد همت، لطفي السيد، حسام عقاب، أيمن عقاب، أيمن محمد، عمر صلاح، محمود حميد، محمد ياسر، وعطية عاشور بالسجن المؤبد.

كما عاقبت المتهم محمود عزت، عبد المنعم أبو الفتوح، مها سالم، أحمد عبدالمنعم، عمر أحمد فهمي، أدهم قدري، عمرو ربيع، أحمد طه، ومحمد القاضي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وعاقبت المتهم محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

إدراج 16 متهما على قوائم الإرهاب

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الجنايات، قرارا بإدراج 16 متهما في القضية على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب تم تقديمه من النائب العام إلى هيئة المحكمة، فضلا عن التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبوالفتوح.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، بعد صدور إذن من النيابة العامة، القبض على عدد من المتهمين في القضية التي حملت رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبينهم المتهم عبد المنعم أبوالفتوح.

وبعمل التحريات، أفادت بأنّ المتهمين جميعا خططوا لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها التعدي بالأسلحة على مؤسسات الدولة، وذلك لإشاعة الفوضى في البلاد.