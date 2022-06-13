إي فاينانس: تفعيل الشراكة مع هيئة التأمين الصحي الشامل فى 5 محافظات

أعلنت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن تدشين أولى خطوات تفعيل الشراكة المبرمة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتي شهدت التكليف ببدء خدمات المرحلة الأولي فى تشغيل وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.

تقديم خدمات الدعم الفني في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية

وبموجب الشراكة، ستتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس التابعة لـ إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بالتعاون مع إي هيلث - الشركة الشقيقة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتقديم خدمات الدعم الفني لمستخدمي المنظومة في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومقار الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى خدمات إدارة وتهيئة مكونات المنظومة وخدمات مراقبة البنية التحتية وخدمات إدارة خدمات تشغيل ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات مراقبة المنظومة.

المرحلة الأولي للاتفاق تشمل المستفيدين من المنظومة في 5 محافظات

وستشمل المرحلة الأولي للاتفاق المواطنين المستفيدين من المنظومة في 5 محافظات «بورسعيد – الاقصر – الاسماعلية – السويس – جنوب سيناء»، وذلك من خلال ما يقرب من 140 مستشفي ومركز ووحدة طبية يعمل بها ما يقرب من 14 الف متخصص ومتوقع الوصول لأكثر من 20 الف متخصص بنهاية 2022.

انطلاقة ناجحة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وبهذه المناسبة، أكد حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الخطوة تمهد لانطلاقة ناجحة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، بعد الإعداد الجيد لها والتعاون مع شركاء محترفين لتنفيذها بأعلى مستوى من الكفاءة وبالشكل الذي يقدم خدمة صحية ممتازة تليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا: «الاستعانة بخبرة شركة إي فاينانس وتخصص شركة إي هيلث في الإدارة والتشغيل يضمن لنا تنفيذا سلسا ودقيقا للمنظومة وسرعة التوعية بالمنظومة ومنافعها على المواطنين والأطقم الطبية، فضلا تدريب الأطقم الطبية على التحول الرقمي والتعريف بكيفية التسجيل في المنظومة في مراحلها القادمة».

تغيير مفهوم الرعاية الصحية في مصر

وعبر حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس عن فخره بالشراكة مع هيئة التأمين الصحي الشامل صاحبة المشروع الطموح الذي سيغير مفهوم الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا حرصه على عقد شراكات جديدة لتوفير أحدث الحلول التقنية المتعلقة بالقطاع على مستوى العالم وتعزيز دور الشركة كمقدم رائد لخدمات إدارة وتشغيل مشروعات التحول الرقمي في مصر.

وقال حسن السكري المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة إي هيلث إن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وإدارتها وتشغيلها يعد حجر زاوية في استراتيجية وأهداف الشركة التي تستهدف ترسيخ مكانتها في السوق كمنصة مفتوحة لكل المؤسسات والشركات الراغبة في تقديم حلول رقمية تخدم قطاع الرعاية الصحية.