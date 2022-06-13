الرئيس السيسي: الدولة تدعم أسعار الطاقة بأكثر من 50%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حال تعامل الحكومة المصرية، المواطنين بنفس الأسعار العالمية للطاقة «أتصور أنه كان هيحصل قفزة كبيرة جدًا في التكلفة، بمعنى إحنا النهاردة اللي بينقل منتجات من داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50% وأقل من 50% كمان، لكن النهاردة لتر البنزين بـ2 دولار يعني 40 جنيه».

ضبط الأسواق

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: « أنا مش بقول للمصريين كده عشان يقدروه، لكن عشان يعرفوا أن الواقع اللي موجودة عندنا، ده أقصى حاجة نقدر نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار، فيه حاجات تانية ممكن نعملها عشان التجار لا يستغلوا الفرصة وينتهزوا ويغلوا؟ أه ممكن، هل ممكن ضبط الأسواق؟ ممكن، هل ممكن زيادة المطروح ؟ ممكن».