هنادي مهنا: بمشي كل خطواتي بالراحة ونفسي أشارك في عمل فني أجنبي

عبّرت الفنانة هنادي مهنا عن رغبتها في المشاركة خلال الفترة المقبلة في عمل فني أجنبي، وأضافت خلال حوارها مع «الوطن»: «مين مش نفسه يشارك في عمل فني أجنبي، الموضوع بيبقى أرزاق، لو مكتوب لي أعمل كده هيحصل، ولما يبقى فيه حاجة قوية وتستاهل هدخل أودشن، وأتمنى طبعًا ده يحصل، وإن شاء الله مش عايزة أتسرّع وأعمل حاجة وخلاص، عايزة أعمل حاجة قوية».

هنادي مهنا: باخد كل خطواتي بالراحة

وتابعت هنادي مهنا، أنه ليس شرطًا أساسيًا أن تقابل كثيرًا من المنتجين والمخرجين الأجانب بسبب إقامتها خارج مصر، موضحة: «طبيعي إنك لما تبقى نص مصري ونص فرنساوي، ده بيخليك عارف حاجات أكتر ومخك متفتح لأماكن تانية أكتر وعارف شغلهم وطريقة تفكيرهم، حاجات بتفرق طبعًا، وأنا باخد الخطوات بتاعتي بالراحة، وكل اللي أنا شايفاه مناسب».

وتحدثت هنادي عن كيفية تعاملها مع الحسد قائلة: «الحسد موجود ومذكور في القرآن فأكيد بخاف منه آه، بس بسيبها على الله، وببقى عارفة إن فيه حاجات لازم تتعمل عامة تحمي الإنسان، غير كده مش حريصة قوي، بعمل بس الحاجات الطبيعية اللي الشخص بيعملها عشان يحمي نفسه».

آخر أعمال هنادي مهنا

يذكر أن هنادي مهنا تألقت في دراما رمضان الماضي 2022 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «مكتوب عليا»، الذي شارك في بطولته كل من أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، عمرو عبد الجليل، محمود السيسي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

هنادي مهنا تشارك في فيلم «ليلة العيد»

كما تشارك «مهنا» في فيلم «ليلة العيد» المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة يسرا، وغادة عادل، وعبير صبري، وريهام عبد الغفور، ونجلاء بدر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز.