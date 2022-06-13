تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في الجيزة، من أكثر الكلمات بحثا علي مؤشر البحث جوجل من قبل أولياء الأمور والطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية 2022، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في الجيزة.. 220 للثانوية العامة

- تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022 الحد الأدني 220 درجة.

- تنسيق القبول بالثانوية العامة الخاص 140 درجة . - تنسيق القبول بفصول الخدمات والمنازل 140 درجة .

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الزراعي 2022 :

- 195 درجة للجيزة الزراعية.

- 190 درجة للثانوية الزراعية المهنية.

- 160 درجة لأطفيح الزراعية.

- 154 لإعداد المهني.

- 160 لطهما الثانوية.

- تحدد تنسيق القبول لإعداد المهني الزراعية 154.

- 175 درجة لأبوغالب الزراعية.

- 154 لإعداد المهني.

- 160 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

- 155 لإعداد المهني.

تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2022

- فني إلكترونيات 240 درجة.

- فني إداري 235 درجة.

- فني تبريد وتكييف 230 درجة للقبول.

- فني ميكاترونيك سيارات 225 درجة للقبول.

- فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 225 درجة.

- فني صيانة وتحكم صناعي 220 درجة.

- فني بناء لوحات كهربائية 220 درجة.

- فني تركيبات كهربائية تيار خفيف 220 درجة.

- فني صيانة ميكانيكية 215 درجة.

- فني تشغيل معادن 210 درجات.

- فني تشغيل ماكينات بلاستك 205 درجات.

- فني طباعة ورق 200 درجة.

- فني صناعات غذائية 195 درجة.

- فني نجارة أثاث 190 درجة.

- فني دهان السيارات 185 درجة.

- فني إصلاح هياكل السيارات 185 درجة.

- فني طباعة منسوجات 180 درجة.

- فني ملابس جاهز 180 درجة.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي التجاري 2022

- 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة.

- 190 درجة لمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات.

- 190 درجة لمدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

- تنسيق القبول بمدارس الثانوى التجاري 180 درجة لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين والعياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بمركز العياط والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 140 درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 180 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة.

- 180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.