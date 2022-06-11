إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في البحيرة

أصيب 8 أشخاص برش خرطوش وكسور وجروح بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسم، بينهما حالتين خطيرتين، جرّاء وقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية في قرية غراقه التابعة لزاوية حمور بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار لمديرية أمن البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى مصابين بجروح خطيرة ومتفاوته بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية غراقة التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «عمر س ح» 72 عامًا، عامل، مصاب بكدمات وسحجات بالجسد، وكسر في الساق اليمنى، «فوزي س ح» 56 عامًا، عامل، مصاب برش خرطوش بالجسد، «تغريد ع خ» 24 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح بالقدم اليسرى وكسر في الذراع اليسرى.

كما أصيبت «رايقه س ح» 50 عامًا، ربة منزل، جرح قطعي بأعلى الحاجب الأيسر، وكسر في الذراع اليسرى، «عبدالهادي ع ح» 39 عامًا، عامل، مصاب بكسر بالكوع الأيسر وكدمات بالجسد، «نقدية ن. ح» 40 عامًا، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيسر، «عبدالعليم ع ح» 62 عامًا، عامل، مصاب برش خرطوش باليدين، «ياسمين ع ع» 14 عامًا، طالبة، مصابة بكسر بالساعد الأيسر وجرح تهتكي أعلى الأذن اليسرى.

وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.