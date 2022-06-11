الأمن يكشف تفاصيل مقتل شخص في البحيرة.. «خلافات قديمة»

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد في مديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، مُصاباً بأعيرة نارية بالساقين، وتوفـى فـى وقت لاحق متأثراً بإصابته.

شقيق المجني عليه يتهم الجانبي بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة

ومن خلال سؤال شقيق المتوفى، اتهم «أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز» بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته محدثاً إصابة شقيقه المشار إليها لوجود خلافات سابقة بينهما.

تشكيل فريق بحث جنائى للوصول إلى مرتكبي الواقعة

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المذكور بالإشتراك مع «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان في نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية».

الأمن يضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم «2 طبنجة - عدد من الطلقات من ذات العيار - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة»، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة المشار إليها، نظراً لرغبة المتهم الأول فى الإنتقام من المجنى عليه لذات الخلافات، فقام بالإستعانه بأحد المتهمان الآخران لإستدراج المجنى عليه على مقربة من مسكن المتهم الأول بزعم رغبة الأخير فـى إنهاء تلك الخلافات ، وعقب وصوله قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وكان فـى إنتظارهما المتهم الثالث بسيارة قيادته، والتى إستقلوها جميعاً ولاذوا بالهرب من محل الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.