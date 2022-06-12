إحالة 14 عاملا للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، برئاسة اللواء عماد الدكروري، حملة رقابية على الوحدات الصحية والخدمية.

وأسفرت الحملات عن إحالة 14 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

جاء ذلك تتفيذا لتوجيهات محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، وكذلك لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على شن حملات رقابية، للالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح، وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

كما أكد «آمنة»، على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح، والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

توجيه إنذارات لأصحاب الحيازات الزراعية

وأسفرت الحملات الرقابية، التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة من خلال حملة لضبط حركة توريد الأقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر، عن توجيه 400 إنذار لأصحاب حيازات زراعية بمركزي أبو المطامير ورشيد، والوارد أسماؤهم بكشوف الحصر، ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 887 طن قمح للشون والصوامع.

كما تم توجيه 232 إنذارا لأصحاب حيازات زراعية والوارد أسماؤهم بكشوف الحصر، ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 605 طن قمح، وذلك بمراكز الرحمانية وشبراخيت وأبو حمص.