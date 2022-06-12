طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمي 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد، إنخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد طقس مشمس، ونشاط للرياح، وطقس غائم جزئي على السواحل الشمالية.

توقعات باعتدال حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وإرتفاع الموج فيه «1.5: 2» متر، على أن يكون إتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغري 21 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم القاهرة سجلت العظمى بها 35 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات.

وفي مطروح سجلت العظمى 28 درجة مئوية والصغرى بلغت 20 درجة مئوية وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، فيما ارتفعت درجة الحرارة في قنا إلي 44 درجة مئوية والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال الظهيرة

وتشهد المحافظات ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة لاسيما وقت الظهيرة، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بتحذير المواطنين توخي الحذر وعدم النزول وقت الذروة حفاظا على سلامتهم.

وشهدت البحيرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي بنطاق مدن ومراكز المحافظة، واصدرت الجهات المعنية توجيهات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا لوقوع الحوادث.