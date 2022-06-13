بعد تحقيق المستهدف بنسبة 100%.. توريد 17 ألف و178 طن قمح زيادة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية، تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك عقب تحقيق المستهدف بنسبة 100%، حيث تم توريد 467 ألف و178 طن و880 كيلو جرام حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، ما يعني زيادة محصول القمح بالمحافظة بمقدار 17 ألف و178 طن عن المستهدف.

منع تداول القمح خارج المحافظة

وأكد المحافظ، على ضرورة التأكد من استلام القمح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

حملات تفتيشية علي المنتجات الغذائية

علي جانب أخر نفذت مديرية الصحة حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 852 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 376 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 16 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت.

وقال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إنه تم إعدام 1993 كيلو أغذية مختلفة، و 224 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 3585 لتر خل صناعي بالإضافة الى استخراج 1044 شهادة صحية، كما تم سحب 829 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.