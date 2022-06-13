السيطرة على حريق بممر عقار في محطة الرمل بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، اليوم الاثنين، في ممر عقار بشارع شكور التجاري بمنطقة محطة الرمل، وذلك دون حدوث إصابات، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين حريق محدود دون إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد نشوب حريق بممر عقار بشارع شكور.

تفاصيل حريق في ممر بمحطة الرمل

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بممر عقار بالطابق الأرضي بمخرج «جراج» مصر للتأمين بالشارع المشار إليه.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن تلفيات محدودة دون حدوث أي إصابات، فيما جرى السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة 3 سيارات إطفاء ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وقالت إيناس بندقة، أمين قسم الجمرك حزب حماة الوطن، إن فريق من الأمانة انتقل فور وصول بلاغ بحريق في إحدى الممرات بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية مع وصول سيارات المطافي والإٍسعاف سريعاً علي موقع البلاغ والتواجد مع أهالي الشارع والعمال لحين السيطرة على الحريق من قبل رجال المطافي البواسل.

وأضافت أن الأمن سيطرعلى الحريق وتم عودة الحركة إلى طبيعتها في شوارع محطة الرمل، وهي من المناطق التي تشهد تكدس وازدحام يومي.