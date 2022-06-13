تحسن طفيف في طقس الإسكندرية.. وتوقعات بعودة ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

شهد طقس الإسكندرية تحسنا طفيفا اليوم، مع هبوب الرياح وانكسار الموجة الحارة التي اجتاحت المحافظة منذ أيام، حيث وصلت درجة الحرارة أمس الأول إلى 34 درجة مئوية في المدينة الساحلية، وسط توقعات بعودة الموجة الحارة من جديد بنهاية الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، 28 درجة مئوية، مع وصول نسبة الرطوبة إلى 61%، وسرعة الرياح 19 كم في الساعة، مع ارتفاع طفيف في موج البحر وصل إلى 1.5 مترا، بسبب سرعة الرياح ورفع راية التحذير على الشواطئ بسبب ارتفاع الموج.

توقعات طقس الإسكندرية هذا الأسبوع

ووفقاُ لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي يشهد ثبات في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع يحدث ارتفاع درجة الحرارة نسبياً، مع هبوب موجه حارة، حيث ثبات درجة الحرارة ما بين 28 إلى 29 درجة.

تحذيرات الأرصاد

وألقت هيئة الأرصاد الجوية عددا من التحذيرات على المواطنين والتي يجب اتباعها في فصل الصيف، وتتمثل في:

- تجنب أشعة الشمس والوقوف أسفل الشمس خاصة علي الكورنيش.

- ارتداء قبعة للحماية من الشمس أثناء السير في الشوارع

- تناول كميات كبيرة من الماء

- تناول العصائر الطبيعية المثلجة والصحية

- تجنب نزول كبار السن مع ارتفاع درجة الحرارة

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لموجة الحر

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد خلال موسم الصيف، وذلك بسبب الموجه الحارة التي من المتوقع أن تأتي خلال الشهور المقبلة، وذلك استقبال حالات الإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.