خريطة شواطئ الإسكندرية وأسعار دخولها.. بعضها «مجاني»

لعقود عديدة، كانت محافظة الإسكندرية مقر الراحة والاستجمام لكثير من فناني الزمن الجميل، ومنهم عبدالحليم حافظ، وشادية وغيرهم، وحتى الآن لا تزال تحتفظ بمكانتها في قلوب المصريين، فيطلق على أهلها «أحسن ناس»، وعلى مدينة الإسكندر الأكبر «عروس البحر الأبيض المتوسط»، والتي يأتيها سنويًا آلاف المصيفين من كل حدب وصوب، للاستمتاع بطقسها وشواطئها، حسب ما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن أسعارها للعام الحالي 2022.

وفيما يلي تعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، خريطة شواطئ الإسكندرية وأسعار الدخول التي حددتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة والتي جاءت كما يلي:

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية مقسّمة إلى 5 أقسام: «مجانية، عامة، الخدمة لمن يطلبها، سياحية، ومميزة»، كما تم الإعلان عن إغلاق بعض الشواطئ بسبب وجود أعمال فيها، وهي كما يلي:

الشواطئ المجانية

أتاحت الإدارة شاطئين مجانًا أمام المصيفين والرواد من أهالي المدينة، مع الحصول على شمسية وكرسي، وإمكانية استخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وهما شاطئ المندرة المجاني، وسيد درويش «الأنفوشي».

الشواطئ العامة

أما الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ، فأُتيحت للمصيفين بسعر رمزي للفرد وهو 5 جنيهات، مقابل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، ويمكن الحصول على كرسي إضافي بعد دفع رسوم قدرها جنيه، والشمسية الإضافية بسعر 3 جنيهات، وهي: «ميامي العام، السرايا العام، جليم العام، المكس العام، شهر العسل العام، والهانوفيل العام».

شواطئ الخدمة لمن يطلبها

وفي تلك الشواطئ يسمح للمصيفين بدخول معداتهم الخاصة بعد دفع رسوم جنيهين على المعدات، ورسم تذكرة على الفرد قيمتها 10 جنيهات، ويمكن الحصول على كرسي إضافي بسعر جنيهين، والشمسية 3 جنيهات، والشواطئ هي: «شاطئ الاسكندر، إدوار خراط، إيناس حقي، المساحة الشاطئية أمام أبوالعباس، باب البحر، الأنفوشي شرق، رأس التين غربي، الدخيلة شرقي، الدخيلة غربي، بليس 1، هدير، تقسيم الملاح، السلام 1، الهانوفيل خدمة، زهراء الهانوفيل، الكناري، مارينا أبو يوسف، أبو يوسف 1، أبو يوسف 2، الزهور، فاميلي بيتش الشرقي، فاميلي بيتش الغربي خدمة، الصفا، شاطئ أبو تلات، أبو تلات الخدمة، كرير 1، كرير 2، وزهراء كرير».

الشواطئ المميزة

وفي تلك الشواطئ يكون رسم الدخول نحو 15 جنيها للفرد، ويشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، والشواطئ هي: «وانلي، العصافرة شرق، فريسكا، ميراما الشرقي، ميرامار الأوسط، سيدي بشر 1، الفنار، أبو هيف الغربي، إسحاق حلمي، السلسلة، بحري، رأس التين شرقي، بليس، البيطاش، شاطئ الهانوفيل، الهانوفيل الشرقي، الهانوفيل الغربي، شهر زاد، السلام 2، أبو تلات 1، وأبو تلات 2».

الشواطئ السياحية

وهي الأعلى سعرًا بين جميع الشواطئ، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا للفرد، وتشمل الحصول على كرسي وشمسيه لكل 4 أفراد، واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، ويكون الكرسي الإضافي بتكلفة 5 جنيهات، والشمسية 10 جنيهات، والشواطئ هي: «طاحونة المندرة، ستانلي، وشط الإسكندرية الشرقي».

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إغلاق 3 شواطئ بالإسكندرية لإنشاء نفق 45، وسيتم الإعلان عن توقيت التشغيل بانتهاء الأعمال على شواطئ البوريفاج، وجزيرة الذهب، ومحمود سعيد.