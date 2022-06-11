إصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتي «توكتوك» على «زراعي إسكندرية» بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين مركبتي «توكتوك»، بجوار محلج إيتاي البارود، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بتصادم مركبتي «توكتوك»

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين «توكتوك» وآخر على طريق مصر اسكندرية الزراعي.

أسماء المصابين في تصادم إيتاي البارود

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل «أماني نصر محمد السيد»، 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«تهاني نصر محمد»، 34 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«ياسين ذكي عاطف»، 4 سنوات، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«نعيمة نصر محمد»، 29 سنة، مصابة بكدمات وجروح قطعية في الساق وكسر في الساق اليمنى، و«آدم هيثم عاطف»، 7 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الحوض، و«معاذ نصر محمد»، 14 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجميعهم يقيمون بقرية «شبرا النونة».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.