3500 جنيه تراجعا في أسعار الأرز.. والشعبة: المواطنون السبب

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار الأرز في السوق المحلي للجملة تشهد تراجعا كبيرا، موضحا أنه في الوقت الحالي هناك تراجع بقيمة 3500 جنيه في سعر الطن الواحد للجملة وهو ما سيؤثر بالطبع على السعر القطاعي للمستهلك.

وأرجع «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، السبب في تراجع الأسعار إلى مقاطعة المستهلكين للسلعة بسبب الزيادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المواطنين أخذوا بنصيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عندما وجه بعدم شراء المستلزمات والمنتجات التي يقوم التجار برفع أسعارها، وهو ما حدث في أسعار الأرز.

80% من مضارب الأرز لا تعمل

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أنَّ انخفاض الطلب على الأرز أدى إلى انخفاض الأسعار للجملة، كما أنه في الوقت الحالي هناك 80% من مضارب الأرز لا تعمل؛ نظرا لانخفاض الطلب على المنتج، وهو ما يجب أن يتم تقديم التحية للشعب المصري على ما قام به حتى تنخفض الأسعار، ويجب استخدام هذا الأسلوب في كل اليلع التي يتم رفع أسعارها بدون حق.

سعر كيلو الأرز في الجملة

وأوضح أنَّ سعر كيلو الأرز في الجملة وصل إلى 10 جنيهات للأرز الرفيع و11جنيهًا للحبة العريضة، موضحا أنَّه خلال الفترة الماضية وصلت أسعار الأرز للشيكارة زنة الـ 5 كيلو إلى 90 جنيهًا.