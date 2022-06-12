أسعار سلع غذائية لا تتخطي 20 جنيها في السوق.. منها الأرز والعدس والجبن

على الرغم من ارتفاع التضخم في مصر، نتيجة لأسباب عالمية مثل جائحة كورونا، إلا أن هناك العديد من السلع الغذائية الأساسية التي تتوفر في المحلات والأسواق المحلية بأسعار مناسبة لجميع الفئات المجتمعية.

وفي حرص جريدة «الوطن» على نشر الموضوعات الخدمات التي يبحث عنها القارئ، نستعرض في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية المختلفة التي يقل سعرها عن 20 جنيهًا في المحلات والأسواق المحلية، والتي جاءت كالآتي:

منتجات الألبان أقل من 20 جنيها

وتباع في السوبر ماركت عدد من منتجات الألبان التي يقل سعرها عن 20 جنيهًا، وهي كالآتي:

علبة زبدة مستوردة صغيرة الحجم وزن 8 جرام بسعر جنيهان.

وعلبة الزبدة مستوردة وزن 10 جرام بسعر 2.75 جنيه.

علبة زبدة وزن 50 جرام مستوردة بسعر 15.5 جنيه.

علبة جبنة مثلثات «8 قطع» صناعة مصرية بسعر ما بين 5 الى 10 جنيهات.

علبة جبنة مش وزن 240 جرام بسعر 8.5 جنيه.

علب جبنة بيضاء أنواع «فيتا، فيتا بالزيتون، اسطنبولي» وزن 250 جرام بسعر 9.75 جنيه.

وعلب جبنة بيضاء بلس أنواع «فيتا، لايت، صفراء» وزن 250 جرام، بسعر 12 جنيها

علبة جبنة بيضاء أنواع وزن 500 جرام بسعر 17 جنيهًا.

علبة جبنه مثلثات 8 قطع كيري بسعر 18.5 جنيه.

علب زبادي بلدي متوسط سعر الواحدة وزن 180 جرام حوالي 3 جنيهات.

زبادي سادة شركات متوسط وزن 150 جرام، ما بين 2.75 الى 7 جنيهات للعلبة.

زبادي فواكه شركات يتراوح سعر العلبة ما بين 2.25 الى 5 جنيهات.

علبة لبن وزن 450 جرام يبدأ من 6 الى 9 جنيهات.

علبة لبن وزن لتر يبدأ من 15 الى 17 جنيها.

مشروبات الزبادي بالفواكه، حجم 220 مل، يبدأ سعرها من 6.75 الى 8 جنيهات.

أسعار السلع الجافة أقل من 20 جنيها

وتتوفر بالسوبر ماركت الكثير من السلع الغذائية الجافة كالمكرونة والعدس والفول والأرز المعلب بأسعار أقل من 20 جنيهًا.

كيس مكرونة أنواع وزن 350 جرام صناعة مصرية يبدأ من 3.75 إلى 4.5 جنيه.

كيس مكرونة أنواع وزن 400 جرام تبدأ سعرها من 5.5 الى 7.5 جنيه.

كيس مكرونة أنواع وزن كيلو جرام يبدأ من 16.5 الى 20 جنيها.

متوسط سعر برطمان الصلصة 300 جرام بسعر 10 جنيهات.

كيس قمح بسعر 8.5 جنيه.

كيس حمص طبيخ وزن 50 جرام بسعر 9.25 جنيه.

كيس أرز مصري وزن 900 جرام بسعر 11 الى 14 جنيها.

كيس فول تدميس 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

كيس دقيق وزن كيلو جرام متوسط سعره 12 جنيها.

كيس سكر وزن كيلو جرام بسعر 12.45 جنيه.

كيس فريك وزن 500 جرام بسعر 13 جنيها.

كيس درة فشار وزن 500 جرام بسعر 13 جنيهًا.

كيس سمن نباتي وزن 350 جرام بسعر 13 جنيها.

كيس فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام بسعر 15.75 جنيه.

كيس لوبيا مستوردة وزن 350 جرام بسعر 15.75 جنيه.

كيس عدس أصفر وزن 500 جرام بسعر 16 جنيها.

كيس ملح طعام وزن 270 جرام بسعر جنيهًا واحدًا.

علبة جيلي فراولة وزن 40 جرام بسعر 5.25 جنيه.

علبة مرقة أنواع «لحوم، خضروات، دجاج» عروض 24 قطعة بسعر 10 جنيهات.

علب أيس كريم بودرة تحضر بالمنزل وزن 80 جرام بمتوسط سعر 10 جنيهات.

كيس حلبة وزن 50 جراما، بسعر 9.25 جنيه.

كيس كاكاو خام وزن 100 جرام بسعر 9.5 جنيه.

علبة شاي وزن 100 جرام بسعر 9 جنيهات.

علبة شاي وزن 250 جراما بسعر 20 جنيهًا.