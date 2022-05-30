جهاز التجارة الداخلية: سنتدخل بقوة في ضبط أسعار الأرز

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر الأرز سببه حبس التجار للسلع من أجل التربح منها، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بوضع سقف واحد فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية التي يتم تداولها بشكل مغالى فيه سعريا، «الدولة ستتدخل بأدواتها وآلياتها من أجل الحيلولة دون ارتفاع سعر الأرز على مستوى الجمهورية».

عشماوي: إنتاجنا من الأرز سنويا يصل لـ4.4 مليون طن

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «;كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن مصر لديها 1.1 مليون فدان يتم زراعتهم أرز، وتصل إنتاجيتهم سنويا لـ4.4 مليون طن أرز، «استهلاك الفرد في مصر سنويا من الأرز 40 كيلو، هي سلعة أساسية».

وأوضح أن الأرز كان يباع في المنافذ بـ11 جنيها، وتم المغالاة في أسعار الأرز مؤخرا بسبب الممارسات الخاطئة التي يجب التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها، «إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض سعر الأرز فستتدخل الدولة، ودورنا زيادة حجم المعروض».

السعر الاسترشادي

واستطرد: «الطرح الأول لدينا وضع سعر استرشادي لا يتعداه التجار في تداول سلعة الأرز، وما جرى على سلعة القمح فقد يتم المساواة مع الأرز لنشجع المزارع في زراعة تلك السلعة الأساسية، وكل فدان 18 أردبا بيتم تسليم 12 أردبا هيكون هناك كوتة لتسليم الأرز».

لا أزمة في الأرز

وتابع: «أوقات تكون الأقماح أرخص استيرادها من الخارج بدلا من زراعتها، والأزمات علمتنا أن يكون لدينا جزء من الاكتفاء الذاتي، ومعندناش مشكلة في الأرز لدينا اكتفاء ذاتي في تلك السلعة تماما، واستهلاك المصريين يصل لـ3.2 مليون طن سنويا، وإنتاج السلعة يصل لـ4.4 مليون طن».