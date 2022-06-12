الغرف التجارية: استقرار السلع الاستراتيجية.. وتوقعات بانخفاض أسعار الأرز

قال حازم عضو المنوفي، الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، لم تشهد أي ارتفاعات او انخفاضات تذكر، باستثاء الأرز السائب الذي انخفض بقيمة جنيه واحد للكيلو، كما انخفضت بعض أنواع الجبن المثلثات بقيم 5 جنيهات للعلبة، وما زالت باقي السلع الأخرى عند نفس معدلات الأسبوع الماضي.

وأضاف المنوفي، في التقرير الأسبوعي للشعبة، إنّ أسعار الألبان مستقرة سواء المعبأة أو السائبة، وما أثير بشأن ارتفاع أسعارها غير صحيح، كما انخفضت أسعار الزيوت عالميا بقيمة 700 جنيه للطن منذ الأسبوع الماضي، لكن المنتجين لم يخفضوا الأسعار حتى الآن، وما زالت تباع بنفس أسعار الأسبوع الماضي.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز

وتابع أنّ أسعار السكر تراجعت، لكنها لم تنعكس على أسعار البيع، متوقعا أن تشهد أسعار الأرز انخفاضات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنّ الموسم الجديد لحصاد الأرز خلال شهر أغسطس المقبل، وبالتالي ستنخفض الأسعار كما يحدث في كل موسم.

وطالب المنوفي، الحكومة أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعار للتوريد كما حدث في القمح لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، الذين يشترونه بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين، ثم يرفعون السعر تدريجيًا، فضلا عن تعطيش السوق لجني أكبر قدر من المكاسب على حساب المستهلك البسيط.

أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق

وأوضح المنوفي أنّ سعر السكر والدقيق سجل بين 12 لـ13 جنيهًا للكيلو، وتراوح الأرز السايب بين 10 إلى 14 جنيهًا والأرز المعبأ من 12 إلى 16 جنيهًا للكيلو، وسعر الزيت (750 جرامًا) 28 جنيهًا، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6 لـ7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 لـ16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 لـ20 جنيهًا للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 لـ10 جنيهات للربع كيلو، و35 لـ40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيهًا للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 لـ60 جنيهًا للكيلو.

وتابع: تراوحت الجبنة التركي بين 98 لـ120 جنيهًا للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 لـ200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 لـ220 جنيهًا للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 لـ60 جنيهًا للكيلو، وتراوحت اسعار الكريمة بين 60 لـ80 جنيهًا، وتراوحت القشطة بين 100 لـ140 جنيهًا للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 لـ60 جنيهًا، والعلب الصغيرة من 10 لـ15 جنيهًا، والنصف كيلو من 20 لـ25 جنيهًا، واستقر سعر البيض عند جنيهين للبيضة الواحدة و55 جنيهًا للطبق.

وأضاف: تراوح سعر الزيتون بين 30 لـ50 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الجبن المثلثات من 5 لـ22 جنيهًا وأشار المنوفي لـأن اسعر السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 لـ66 جنيهاً، والـ750 جرامًا تراوحت بين 30 و33 جنيهًا، فيما تراوحت اسعار التونة بين 15 لـ35جنيها، والسردين تراوح بين 12 لـ15 جنيهًا، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 لـ60 جنيهًا، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة الـ10 قطع بين 17.5 و50 جنيهًا .ووفقًا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 لـ30 جنيهًا، وتراوح سعر البن بين 14 لـ20 جنيهًا للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 لـ5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 لـ15 جنيهًا، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيهًا، واللتر الواحد 11 جنيهًا، وتراوحت اسعار المربي الـ400 جرام بين 12 لـ20 جنيهًا، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 لـ50 جنيهًا.

وقال المنوفي إنّ متوسط الاسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، موضحًا أنّ الزيادات الأخيرة التي شهدها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، وقللت دوران رأس المال، خاصة أنّ المستهلك حينما ترتفع الأسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها.

وأكد المنوفي أنّ التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه أن تنخفض الأسعار لبيع أكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت ذاته على أنّ التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنّما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.