نص أقوال سيدة دار السلام المعتدى عليها: «زوجي دلق عليا حلة مياه مغلية»

حصلت «الوطن» على أقوال نورا محمود إبراهيم «ربة منزل»، ضحية الاعتداء عليها طعنًا، وسكب ماء مغلي على جسدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة من زوجها، الذي أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة، وعُقدت اليوم، أولى جلسات محاكمته داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي أجلت لجلسة 12 سبتمبر.

نص أقوال سيدة دار السلام المعتدى عليها

جاءت نص أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيقات بسؤالها عن تفصيلات حدوث إصابتها، كالتالي: «اللي حصل أنا رجعت من شغلي ولقيت أحمد زوجي جاي عاوز ياخد مني فلوس، ويقول لي عاوز 5 آلاف جنيه، قلت له مش معايا فلوس فاتنرفز عليا، وحصل بينا مشادة بالكلام، وساعتها كنت أنا وهو واقفين في المطبخ بعمل العشا لولادي، لقيته فتح درج المطبخ، وجاب منه سكينة وضربني ثلاث مرات في رقبتي، واحدة جات في رقبتي من ناحية اليمين، والتانية من ناحية الشمال، والتالتة جات في دقني».

كان عاوز مني 5 آلاف جنيه

وقالت في التحقيقات: «خيطوهالي في المستشفى، بعد كده ضربني مرة واحدة في بطني بالسكينة، وضربني في إيدي الشمال فتسبب في بتر صباعي الصغير، وأنا كنت حاطة حلة على البوتاجاز بغلي فيها مياه، وبعد كده مسك الحلة ورماها عليا، وقعت على جسمي من أول بطني لحد رجلي، وبعد كده نزلت دم كتير، وهو هرب من باب الشقة إلى خارج المنزل».

وأضافت: «أنا كنت في البيت بتاعي لوحدي، واقفة بعمل عشا في المطبخ، والمتهم زوجي ولسه على ذمته، هو كان عاوزني أديله 5 آلاف جنيه، ولما قلت له لا اتعصب عليا، وكان هيموتني بالسكين وسكب عليا مياه مغلية».