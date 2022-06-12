انتشال جثة ميكانيكي غرق في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي ميكانيكي مصرعه غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، من انتشال الجثة، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفي بمعرفة مفتش الصحة.

بلاغ بغرق ميكانيكي داخل مياه ترعة الإبراهيمية

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق ميكانيكي بمياه ترعة الإبراهيمية بقرية أبو صير الملق التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه رجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «باسم إ. أ. س» 42 عامًا، مقيم قرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى في مياه ترعة الإبراهيمية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

نقل جثة الميكانيكي إلى مشرحة مستشفى الواسطى

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.