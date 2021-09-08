العثور على جثة سيدة متعفنة داخل منزلها في دار السلام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنه لسيدة داخل منزلها في دائرة قسم شرطة دار السلام، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بدائرة قسم الشرطة، وتبين أن مصدر انبعاث الرائحة الكريهة من شقة سيدة مقيمة بمفردها، وأنها لم تخرج من شقتها منذ عدة أيام.

وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وجرى العثور على جثة السيدة في غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها في حاله تعفن رمي كامل.

وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

سقوط خادمة من الطابق الخامس في البساتين

وفي سياق منفصل، تجري مباحث قسم شرطة البساتين تحرياتها في واقعة سقوط خادمة من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، حيث اتهمت أسرة المتوفاة الأشخاص الذين كانت تعمل لديهم بتعذيبها حتى الموت بسبب اتهامها بسرقة مبلغ مالي.

وكان مأمور قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بوفاة فتاه متأثرة بإصاباتها إثر سقوطها من الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شيرين محمد مخيمر، 25 سنة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.