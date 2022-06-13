السيسي عن مشروع المليون رأس ماشية: «في دولة زي مصر متحلمش بأقل من كده»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع المليون رأس ماشية، قائلًا: «ممكن حد يقول ده رقم كبير أوي، لكن آه مليون رأس، في دولة زي مصر متحلمش بأقل من كده وتفضل تحشد في طاقتها وقدرتها، إذا كان معدل التحويل والتسمين في الوضع الحالي 200 كجم للمتوسط في الرأس الواحدة، لكن اللي أنا بتكلم فيه هيبقى من 400 لـ500 كجم كل 6 شهور».

السيسي: مشروع رأس الماشية حلم من مليون حلم

وأضاف «السيسي» في كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات: «طب أنت هتقولي هجيب منين وده بالدولار وكتير أوي، أنت هتفضل تغلب نفسك وتغلبنا معاك لغاية ما تعمل الحلم وأنا معاكم، ده حلم من مليون حلم».

وتابع: «نحول كل مربي أو بيت ريفي صغير إلى مشروع صغير ونغير حياتهم، وهفضل أتكلم في الموضوع ده لحد ما تعملوه».