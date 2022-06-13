السيسي: كل حاجة موجودة وبزيادة عشان دي مصر وربنا بيكرمنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه رغم الظروف الحالية التي يمر بها العالم، في فترة التعافي من جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنّ مصر لم تتأثر ولم تواجه مشكلة في أي سلعة.

افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاح الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات: «في كل وقت بقول يا رب لك الحمد والشكر والثناء العظيم، في كل الظروف اللي إحنا فيها الدنيا ماشية والخير موجود، والبركة موجودة، ومعندناش مشكلة في حاجة، الحاجة موجودة وبزيادة عشان دي مصر، مش عشان إحنا موجودين لأ، عشان دي مصر وعشان ربنا اللي بيعطف علينا ويكرمنا ويراضينا وهيراضينا، وهو قادر على ده».

مشروع المليون رأس ماشية

وتحدث الرئيس السيسي، عن مشروع المليون رأس ماشية، قائلا إنّ غرفة الإنتاج إذا جاءت بـ80 من كبار المربين والعاملين من القطاع الخاص، والجمعيات وحياة كريمة، ووضعت برنامجا للتحرك به مع الناس، يمكن الحفاظ على الاستقرار في الإنتاج والأسعار.

وأضاف السيسي: «المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل إيه، مش بقول استقرار عشاني، لأ والله، والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار مش بستهدف منها حفظ النظام أو الرئيس، أنا بتكلم عن حياة 100 مليون شخص».