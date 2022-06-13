إيهاب جلال يفاجئ اتحاد الكرة بقرار جديد قبل مواجهة كوريا

أخطر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، بموعد رحيله عن تدريب الفراعنة، خلال وجود الثنائي في كوريا الجنوبية، قبل المباراة الودية التي تجمع الفراعنة بنظيره الكوري الجنوبي، المحدد لها في الواحدة ظهر غد الثلاثاء، على ملعب سول، بختام معسكر منتخب مصر في شهر يونيو.

وكشف مصدر بالمنتخب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «إيهاب جلال غاضب جدا، وعقد جلسة مع نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعرب عن غضبه من تصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، التي أعلن فيها تكليف عضوي المجلس حازم إمام ومحمد بركات، بالبحث عن مدير فني أجنبي، وشدد على أنّه في مهمة وطنية وسيقود المنتخب في ودية كوريا الجنوبية ثم سيتقدم باستقالته».

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