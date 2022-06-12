لميس الحديدي تهاجم جمال علام بسبب إيهاب جلال: «مين هيقبل يشتغل معاك؟!»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرية بالأمس، التي شهدت تناقضات بين إقالة المدير الفني للمنتخب إيهاب جلال على الهواء في تصريحات تليفزيونية ثم نفي القرار في بيان، موضحةً: «عندي شوية ملاحظات، لا يليق برئيس اتحاد الكرة أن يقيل المدير الفني للمنتخب على الهواء في برنامج تليفزيوني ثم ينفي ما قاله وكان يجب عليه أن يتبع أبسط معايير الإدارة المؤسسية وألا يتخذ على الهواء، نتحدث عن أبسط قواعد الإدارة في المؤسسات الاقتصادية والسياسية حتى بيانه الذي نفى فيه التصريحات لا يليق أيضًا، إزاي مقلتش ما إحنا سامعينك على الهواء».

لميس الحديدي: البيان لا يختلف عن التصريحات

وأضافت لميس خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «حتى البيان الذي صدر بعد منتصف الليل الذي ينفي نبأ الإقالة، وبيقول كلفت ببحث سيفيهات فرقت إيه عما قلت؟! كأنك بتقول له بنشوف سير ذاتية عشان استبدالك!».

وتابعت: «لم أكن مرحبة بتولي إيهاب جلال قيادة المنتخب، ومع ذلك أنا بتكلم عن أصول الإدارة وطريقة التعامل مع مدير المنتخب، والسؤال هل كان رئيس الاتحاد يقدر يعمل كده مع مدير فني أجنبي؟ هل كان يستطيع قول ذلك عن كيروش؟ ده حتى كيروش بعد مباراة السنغال لما قال إنه ماشي طلع الاتحاد بيان وقال لا إحنا لسه بنتكلم معاه، محدش يقرب لكيروش وكأنه أمن قومي وكل شوية كان كيروش بيتقمص من الإعلام كنتوا بتروحوا تقولوا له معلش متزعلش».

لميس الحديدي: المدرب الأجنبي على رأسه ريشة؟

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي: «هل المدرب الأجنبي على رأسه ريشة والمدرب المصري مهدر كرامته؟ وأنا أؤكد على مبادئ الإدارة وليس إيهاب جلال بشخصه ولما تعمل كده مين هيقبل يشتغل معاك؟».

وتابعت: «رئيس الاتحاد لم يقل معيارًا واحدًا عن اختيار المدير الفني للمنتخب؟ الكلام كله رايح على معيار الفلوس مش المعايير الفنية وإحنا عاوزين إيه، معقول يبقى المعيار دولارات؟!».