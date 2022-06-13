«الجبلاية» عن تصريحات علام: كان يقصد المنتخب الأولمبي وليس إيهاب جلال

قال اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اتحاد الكرة، إن إيهاب جلال هو المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد، صرّح بأن هناك لجنة مشكّلة من حازم إمام ومحمد بركات، لدراسة تعيين مدير فني للمنتخب الأولمبي، ومدير فني للاتحاد، تحسبا لأي موقف.

وأضاف «مشهور»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on، أن جمال علام لم يكن يقصد المدير الفني للمنتخب الاول، وإيهاب جلال مستمر مديرا فنيا لمنتخب مصر، ولا نبحث عن سير ذاتية بديلة لإيهاب جلال حال الخسارة من كوريا الجنوبية، «مش بنقيس على الماتش، لكن لازم نكون متفقين على إن مباراة إثيوبيا كنا مصدومين».

متمسكون بإيهاب جلال حتى لو خسر من كوريا الجنوبية

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة: «متمسكون بإيهاب جلال حتى لو خسر من كوريا الجنوبية، مجلس الإدارة سيجتمع يوم الخميس المقبل ولو حدثت متغيرات سنعلن عنها، والجهاز الفني واللاعبون يتحملون الخسارة من إثيوبيا».

لم نجتمع مع إيهاب جلال.. خرجوا من الملعب على الطائرة

وحول اجتماع اتحاد الكرة مع مدرب المنتخب بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين مقابل لاشيء في ماولاي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2030، قال: «بعد الماتش كانت الأعصاب متوترة، ومش هتقدر تقول حاجة، ولكن إيهاب جلال اعتذر عن الأداء، واللاعبون اعتذروا، وبعد المباراة خرجنا من الملعب على الطائرة على طول وكان صعب إننا نتكلم».

الأسباب المادية من أهم عوامل التعاقد مع إيهاب جلال

وأوضح أن «جمال علام كان أول من دفع في اتجاه إصدار البيان الخاص باتحاد الكرة لتوضيح حقيقة إقالة إيهاب جلال، وبالنسبة لاختيار إيهاب جلال، فمصر كبيرة وكان هيبقى في مصادر تمويل من الوزير أو الدولة، لكن السبب المادي كان أحد أسباب اختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب».